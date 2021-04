Quartiersbeirat macht Weg frei : Stadt unterstützt privates Engagement

Ratingen Geld gibt es auch für ein kulturelles Rahmenprogramm für den Fischmarkt. Vorausgesetzt er findet wegen Corona in diesem Jahr auch statt.

Zwei von ihnen erhalten Zuwendungen aus dem städtischen Verfügungsfonds: die Errichtung eines taktilen Stadtmodells in der Innenstadt sowie die Sanierung der Grabsteine auf dem Kirchplatz von St. Peter und Paul. Vier weitere Projekte werden aus dem in diesem Jahr eingeführten Bürgermitwirkungsbudget gefördert. Sie sollen in den Sommermonaten – so es die Corona-Rahmenbedingungen zulassen – zu einer Belebung der Ratinger Innenstadt beitragen.