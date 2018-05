Heiligenhaus: Stadt sucht weiter Grundstücke für Tierfriedhof

Heiligenhaus Zwei Flächen, die bisher in Rede standen, taugen dauerhaft nicht, befand die Kreis-Aufsicht.

Die SPD-Fraktion in der Stadt setzt sich seit Anfang 2017 dafür ein, in Heiligenhaus einen Tierfriedhof einzurichten. Diese Pläne haben nach Mitteilung der Verwaltung jetzt einen (vorläufigen) Dämpfer erhalten.

Und so ging es weiter: "Wie bereits im Ausschuss für Bürgerservice und Sicherheit am 22. November 2017 mitgeteilt, haben zwei Grundstückseigentümer unabhängig voneinander die Herstellung ihrer Flächen im Außenbereich zur Errichtung eines Tierfriedhofes angeboten", heißt es in den Papieren für den Fachausschuss. Er tagt wieder morgen, 18 Uhr. Dem Ausschuss wurde bereits mitgeteilt, dass der Kreis Mettmann aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse im Rahmen seiner Zuständigkeiten gebeten war, die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Einrichtung eines Tierfriedhofes an den beiden Örtlichkeiten zu prüfen und der Stadt Heiligenhaus mitzuteilen.