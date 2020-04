Spielen in der Natur : Stadt prüft Standorte für neuen Waldkindergarten

Spielen in der Natur

Ratingen Die Sache geht voran. Der Stadtrat hatte es auf Antrag der CDU-Fraktion bereits beschlossen: Ein Waldkindergarten soll errichtet werden. „Wir freuen uns, dass die Stadtverwaltung in der Ratssitzung den Sachverhalt dazu konkret dargestellt hat“, erklärt dazu Tatjana Pfotenhauer, CDU-Ratskandidatin.

Schließlich soll das Projekt zügig umgesetzt werden. Deshalb kann jetzt, nach der Zustimmung durch den Stadtrat, der Ausschreibungsprozess für diesen Bauwagen beginnen. Gemeinsam mit der Unteren Naturschutzbehörde Mettmann und dem künftigen Träger, dem Waldorfkindergarten in Ratingen, hat die Stadt Ratingen außerdem bereits nach einem passenden Standort gesucht, der pädagogisch geeignet ist und außerdem den naturschutzrechtlichen Bedingungen entspricht. Es kommen zwei Flächen in Frage, über die noch verhandelt wird.

Und sie ergänzte: „Für Kinder ist der Waldkindergarten einfach eine wunderbare Sache – sie bewegen sich an der frischen Luft, finden Bewegungsmöglichkeiten und entwickeln nebenbei eine hohe Sensibilität für Natur, Pflanzen und Tiere.“

Wie bereits berichtet, erneuert die Wogera ihren Wohnungsbestand Am Feldkothen 5 bis 15 und am Alten Kirchweg 43 bis 51 und baut gleichzeitig einen neuen Kindergarten. Zurzeit stehen auf dem 4600 Quadratmeter großen Grundstück fünf Gebäudekomplexe mit insgesamt 22 Wohnungen – allesamt entstanden in den 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Beide Projekte sollen den Stadtteil erheblich aufwerten, die neuen Kita-Plätze würden dringend gebraucht, betonte die Stadt.