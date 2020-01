Ratingen : Stadt stellt den neuen Veranstaltungskalender vor

Ratingen (RP) Wer eine kompakte Übersicht über Veranstaltungen aus dem Bereich Kultur, Events und Freizeit haben möchte, wird im Veranstaltungskalender „Ratingen Live“ fündig. Nun ist die neue Ausgabe für die Monate Januar bis März erschienen.

Der Kalender informiert mit einem redaktionellen Teil sowie einem Kalendarium über die Veranstaltungshöhepunkte der betreffenden drei Monate. Darin enthalten ist auch eine Übersicht der wichtigsten Karnevalsveranstaltungen 2020 mit den Kontaktadressen der Veranstalter. Gleichzeitig liefert „Ratingen Live“ einen Überblick über die aktuellen Ausstellungen der Ratinger Museen und über die wichtigsten städtischen kulturellen Institutionen samt Adressen und Kontaktdaten. „Ratingen Live“ wird vom Amt für Kultur und Tourismus herausgegeben und ist in den öffentlichen Einrichtungen sowie in zahlreichen Buchhandlungen, Apotheken und Hotels kostenlos erhältlich. Außerdem steht er auf der Homepage www.ratingen.de in der Rubrik „Freizeit, Kultur, Sport, Tourismus“ zum kostenfreien Download bereit.