Ratingen : Stadt saniert die Fester Straße ab dem 14. Mai

Ratingen Ost (RP) Ab kommendem Dienstag, 14. Mai, saniert die Stadt Ratingen die Fahrbahn der Fester Straße in Ratingen Ost. Wie bei fast allen Maßnahmen des diesjährigen Fahrbahndeckenprogramms wird unter Vollsperrung gearbeitet.

Das Teilstück zwischen Auf der Aue und An der Fest können Anlieger bis zum 4. Juni nur abends und nachts von 18 bis 7 Uhr befahren. An drei Tagen – dem 15. Mai sowie dem 3. und 4. Juni – wird die Sperrung bis zur Einmündung Eisenhüttenstraße ausgedehnt.

Das Tiefbauamt war bei der Planung darum bemüht, diesen Abschnitt der Fester Straße so lange wie möglich von der Baustelle freizuhalten, damit die zahlreichen Anwohner der Peter-Kraft-Straße und ihrer Nebenstraßen nicht länger als unbedingt nötig beeinträchtigt werden. Sie können normalerweise nur über die Fester Straße aus ihrem Wohngebiet herausfahren. Am 15. Mai, wenn die Fahrbahn der Fester Straße abgefräst wird, werden ausnahmsweise die Sperrpfosten zwischen Max-Scheiff-Straße und Peter-Jansen-Straße entfernt, um die Ausfahrt aus dem Wohngebiet rund um die Peter-Kraft-Straße zu ermöglichen. Dafür müssen an der Max-Scheiff-Straße an diesen Tagen auch Parkverbote erlassen werden. Die gleiche Regelung gilt auch am 3. und 4. Juni, wenn die gesamte Fester Straße asphaltiert wird.