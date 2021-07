Vor dem Rathaus : Stadt zeigt Flagge gegen Atomwaffen

So sieht die Mayors for Peace-Fahne aus. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Ratingen Flagge der Mayors for Peace wird vor dem Rathaus an der Minoritenstraße wehen. Dies ist ein sichtbares Zeichen für eine friedliche Welt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Es ist wieder soweit: Ratingen setzt ganz bewusst ein sichtbares Zeichen für eine friedliche Welt ohne Atomwaffen. Als Mitgliedsstadt der „Bürgermeister für den Frieden“ (Mayors for Peace) wird am Donnerstag, 8. Juli, vor dem Rathaus die Flagge der Mayors for Peace wehen.

In diesem Jahr begehen die deutschen „Mayors for Peace“ am Flaggentag ein Doppeljubiläum. Vor 25 Jahren, am 8. Juli 1996, veröffentlichte der Internationale Gerichtshof in Den Haag ein bemerkenswertes Rechtsgutachten. Der Gerichtshof stellte fest, dass die Androhung des Einsatzes und der Einsatz von Atomwaffen generell gegen das Völkerrecht verstoßen.

Um an dieses wegweisende Gutachten zu erinnern, führte die Landeshauptstadt Hannover als Vizepräsidentin der „Mayors for Peace“ dann vor genau zehn Jahren den sogenannten Flaggentag in Deutschland ein.

Mittlerweile beteiligen sich deutschlandweit immer mehr Städte an der Aktion, rund 400 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zeigen am 8. Juli Flagge gegen Massenvernichtungswaffen, denn noch immer verfügen die Atommächte über schätzungsweise 13.080 Atomwaffen.

Die Organisation Mayors for Peace wurde 1982 durch den Bürgermeister von Hiroshima gegründet. Das weltweite Netzwerk setzt sich vor allem für die Abschaffung von Atomwaffen ein, greift aber auch aktuelle Themen auf, um Wege für ein friedvolles Miteinander zu diskutieren.

Mehr als 8000 Städte gehören dem Netzwerk an, darunter mehr als 700 Städte in Deutschland. Bürgermeister Klaus Pesch hatte in einem früheren Gespräch betont: „Nur die Abschaffung aller Atomwaffen bewahrt uns vor der Gefahr, dass sie in einem Konflikt wieder eingesetzt werden.“