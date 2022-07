Kleine Schritte helfen auch : Stadt Ratingen startet Energiesparkampagne

Ratingen Ein Team ermittelt Sparmöglichkeiten innerhalb der Verwaltung. Einige Ideen lassen sich auf Privathaushalte übertragen.

Ein Team aus verschiedenen Ämtern ermittelt wie innerhalb der Verwaltung kurz- und mittelfristig gespart werden kann. Ihre Erkenntnisse: Die Möglichkeiten für das Energiesparen im Büroalltag sind häufig so banal wie vielfältig: Licht ausschalten, wenn man das Büro verlässt, alle Geräte konsequent abschalten, wenn man Feierabend hat, sinnvolles Lüftungs- und Heizverhalten. Bei der Raumwärme kann besonders viel gespart werden, in Wohn- und Bürogebäuden entfallen durchschnittlich mehr als zwei Drittel des Energieverbrauchs auf die Heizung. Dabei kann schon sehr viel eingespart werden, wenn man die Höchsttemperatur drosselt.

Die Botschaft kommt bei vielen Mitarbeitern an. Die meisten Befragten (83 Prozent) empfinden die Kampagne als richtig und wichtig. Rund die Hälfte von ihnen gab darüber hinaus an, ihr Verhalten aufgrund der Kampagne bereits geändert zu haben, im Büro, aber auch zu Hause. „Denn wie oft verbraucht man aus Gedankenlosigkeit unnötig Energie, einfach weil Geräte nicht ausgeschaltet werden, wenn sie nicht mehr gebraucht werden?“, sagt die städtische Klimaschutzmanagerin Lilia Martens. Und Energiemanager Michael Heck ergänzt: „Allein sich bewusst zu machen, wo alles Energie- und damit Geldverschwendung lauert, ist schon sehr hilfreich.“

Doch wie können Privathaushalte Energie sparen? Gerade beim Thema Wärme gibt es zahlreiche Möglichkeiten: Grundsätzlich sollte nur geheizt werden, wenn es unbedingt nötig ist. Oftmals hilft eine Strickjacke über dem T-Shirt schon über die erste Kälte hinweg. Zudem sollte unbedingt auf energetisch sinnvolles Lüften geachtet werden. So sollte keinesfalls gleichzeitig die Heizung aufgedreht und gelüftet werden, da hierbei wertvolle Energie wortwörtlich (nach außen) verpufft. Grundsätzlich wird auch vom Kipplüften abgeraten, weil dadurch die Wände abkühlen und Schimmelbildung gefördert wird. Stattdessen sollte man mehrmals am Tag ein paar Minuten lang stoßlüften und dabei die Heizung abdrehen. Was gegen Coronaviren hilft, ist auch gut fürs Klima und für den Geldbeutel.

Auch beim Strom haben die Verbraucher viele Möglichkeiten zu sparen. So sollten alle elektrischen Geräte möglichst an abschaltbaren Mehrfachsteckerleisten angeschlossen werden, sodass mit einem einfachen „Klick“ am Abend alle Geräte vollständig abgeschaltet werden. Denn Achtung: Der Standby-Modus verbraucht bei vielen Geräten weiterhin Energie – aufs Jahr gerechnet können dabei hohe Summen zusammenkommen! Nicht zuletzt sollte auch auf eine hohe Effizienzklasse bei den Elektrogeräten geachtet werden. Wer sich beispielsweise eine neue Waschmaschine anschaffen möchte, sollte dabei neben dem Preis unbedingt auch die Effizienzklasse beachten. Hier reicht das Spektrum von A (beste Klasse) bis G (schlechteste Klasse). Denn nach vielen Jahren Gebrauch macht sich diese in der Haushaltskasse auf jeden Fall bemerkbar.