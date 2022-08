Wer hat Lust? : Stadt Ratingen sucht ehrenamtliche Solar-Berater 

Ratingen Um Schwung in den Ausbau von Solaranlagen auf Ratinger Dächern zu bringen, sucht die Stadt ehrenamtliche Solarberater. Sie werden gezielt geschult.

() Für den weiteren Ausbau von Photovoltaikanlagen auf Ratingens Dächern ist es wichtig, Dachbesitzer unabhängig und umfassend zur Auswahl einer PV-Anlage zu beraten. Hierfür will die Stadt Ratingen ein Bürgernetzwerk aus ehrenamtlichen Bürger-Solarberatern initiieren. Ziel ist die Entwicklung einer Gruppe, die völlig unabhängig und selbstorganisiert interessierten Hausbesitzern kompetente und neutrale Unterstützung bei der Entscheidung für eine PV-Anlage gibt. Die Bürger-Solarberatung soll dabei andere Beratungsangebote nicht ersetzen, sondern ist vielmehr als zusätzliches Angebot zu verstehen.

„Zur Beschleunigung der Energiewende in Ratingen ist die Nutzung von einschlägigem Wissen der Ratinger Bevölkerung besonders wertvoll“, führt Prof. Bert Wagener, Umweltdezernent der Stadt Ratingen, aus.

Nachfrage in Düsseldorf steigt

Nachfrage in Düsseldorf steigt : Überhitzter Markt für Photovoltaik-Anlagen

Am kommenden Mittwoch, 10. August, findet hierzu von 19 bis 21 Uhr eine erste digitale Informationsveranstaltung statt. Bei größerem Interesse kann zusätzlich ein zweiter Termin am 17. August zur gleichen Uhrzeit angeboten werden. Interessierte können sich gerne bis zum 9. August per E-Mail anmelden und erhalten im Anschluss die Zugangsdaten zur Veranstaltung.