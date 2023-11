Heimatpreis Ratingen Fördern, was Menschen verbindet

Patrick Anders würdigte bei der Verleihung die hohe musikalische Qualität des Konzertchores, der in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert. In Ratingen und Umgebung ist er längst zu einem festen Bestandteil der Kulturszene geworden. So hat der Chor neben seinen regelmäßigen Konzerten 2017 und 2022 mit großem Erfolg das Weihnachtskonzert der Stadt Ratingen gestaltet und wird dies auch 2023 wieder übernehmen. Konzertreisen durch Europa bis hin nach Südamerika ergänzen die lokalen Auftritte des Chores. Künstlerischer Leiter des Konzertchores ist seit 2013 Prof. Thomas Gabrisch, der Leiter der Opernklasse der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf. Zum 40-jährigen Jubiläum des Chores übernahm er die Leitung von Josef A. Waggin, der den Chor seit seiner Gründung geleitet hat.