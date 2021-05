Für KItas und Schulen : Eine Lernreise in die Welt der Bienen

Ratingen Die Bienenlernkoffer für die Nachhaltigkeitsziele Bildung und Natur gibt es ab sofort zur Ausleihe beim Amt Kommunale Dienste. Sie eignen sich für Kitas und Schulen

Das Amt Kommunale Dienste hat eine spezielle Kindergarten-Version für Vier- bis Siebenjährige und eine Version für Schüler im Alter von acht bis zwölf Jahren angeschafft. Der von der Initiative „Deutschland summt“ konzipierte Lernkoffer hat die Grundausstattung geliefert. Ergänzt werden die Kisten bei jeder Ausleihe auch um einen neuen Bausatz einer kleinen Nisthilfe. So kann jede Schule oder Kita ihr eigenes kleines Bienenhotel zum Beobachten bauen und behalten. Die hochwertigen Bausätze wurden in der Werkstatt „MutMacherMenschen“ in liebevoller Handarbeit von Menschen mit Handicaps hergestellt. Mit beiliegenden Samentütchen kann dann noch jede Einrichtung eine eigene kleine Mini-Wildblumenwiese anlegen oder Samenbomben mit 48 verschiedenen Sorten bauen.

Wer mag, kann sich aber auch auf anderem Wege über Bienen schlau machen – entweder mit einem Ausflug zum Lehrbienenstand des Imkervereins in Ratingen-Ost (Anmeldung erforderlich) oder mit einem Besuch der beiden kleinen Wildbienen-Lehrpfade am Feuchtbiotop im Cromfordpark oder am Grünen See im Volkardeyer Park.

Apropos: Wildbiene des Jahres 2021 ist die Mai-Langhornbiene (Eucera nigrescens), die leider in NRW auf der sogenannten Roten Liste als gefährdet steht. In Berlin gilt sie bereits als ausgestorben und in Bayern steht sie auf der Vorwarnliste. Hauptursache ist der Verlust an blütenreichen Wiesen und artenreichem Grünland und das dadurch schwindende Nahrungsangebot. Die gut einen Zentimeter lange Wildbiene baut ihr Nest in sandigem und lehmigem Boden und besucht am liebsten Schmetterlingsblütler wie die Zaunwicke oder auch Rotklee. Vegetationsfreie Stellen im Garten nimmt sie gerne als Lebensraum an. An ihrem gelben Kopfschild und der orange-braun gefärbte Brustteil ist sie leicht zu erkennen.