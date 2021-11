Ratingen : Ratingen verabschiedet zwei Amtsleiter in den Ruhestand

Bürgermeister Klaus Pesch überreichte Klaus Pakusch (l.) Bild) die Pensionierungsurkunde. Zuvor verabschiedete er Horst Künster (r.) Foto: Stadt Ratingen

Ratingen Klaus Pakusch, Sozialamtsleiter, und Horst Künster, Leiter des Amtes für Gebäudemanagement, verabschiedeten sich aus dem Dienst. Bürgermeister Klaus Pesch dankte ihnen für ihren Einsatz.

() Bürgermeister Klaus Pesch verabschiedete in den vergangenen Tagen gleich zwei Amtsleiter in den Ruhestand. Einer von ihnen ist Klaus Pakusch, langjährigen Leiter des Sozialamtes. Seine berufliche Laufbahn ist so eher selten zu finden. 48 Jahre lang stand Pakusch im Dienst der Stadt Ratingen. Jetzt verabschiedete Bürgermeister Klaus Pesch ihn mit einem herzlichen Dankeschön für die geleistete Arbeit in den wohlverdienten Ruhestand.

Am 1. August 1973 begann Pakusch seine Ausbildung im Ratinger Rathaus, und das war kein Zufall. Er war in Düsseldorf-Rath aufgewachsen und immer schon nach Ratingen hin orientiert. Hier besuchte er die Realschule, und hier engagierte er sich bei den Johannitern. Darüber entstand der Kontakt in die Stadtverwaltung. Hier durchlief er im Laufe der Jahre zahlreiche Stationen in verschiedenen Ämtern, war zum Beispiel Behindertenkoordinator der Stadt Ratingen, bevor er schließlich 2014 als Amtsleiter ins Sozialamt zurückkehrte.

Für den Ruhestand hat er eine lange Liste von Dingen, denen er sich jetzt vorzugsweise widmen kann, zum Beispiel seinem Hund und dem Wassersport. Auch Radtouren am Niederrhein, wo er seit vielen Jahren wohnt, sind fest eingeplant. Und auch seine berufliche Expertise wird er weiter benötigen: Seine nebenamtliche Tätigkeit am Studieninstitut Krefeld, wo er Sozial- und Beamtenrecht unterrichtet, wird er zunächst weiterführen.

Mit einem herzlichen Dankeschön für seine hervorragende Arbeit und ein paar Erinnerungen an Ratingen verabschiedete Bürgermeister Klaus Pesch den Leiter des Amtes für Gebäudemanagement, Horst Künster, in den Ruhestand. Künster stand genau zehn Jahre und einen Tag im Dienst der Stadt Ratingen.

Er kam in turbulenten Zeiten als Helfer in der Not mit dem Auftrag, ein aufgewühltes Amt wieder in ruhigeres Fahrwasser zu führen. Bei der Verabschiedung erinnerte Bürgermeister Pesch an die Vorgeschichte. Im Jahr 2010 wurde die Stadtverwaltung durch den Millionenbetrug eines einzelnen Mitarbeiters erschüttert. Über Jahre hinweg hatte dieser mittels Scheinrechnungen für angebliche Sanitärarbeiten Beträge in siebenstelliger Gesamthöhe abgezweigt. Die Aufarbeitung des Betrugsfalls führte zu Umwälzungen in dem Amt.

„Vielen Dank, dass Sie damals bereit waren, diese Mission zu übernehmen“, sagte Bürgermeister Pesch. „Vielen Dank, dass Sie es dank Ihrer Fachkompetenz und Ihrer guten Menschenführung geschafft haben, zunächst Ruhe in dieses wichtige Amt zu bringen und es anschließend so gut für die Zukunft aufzustellen.“