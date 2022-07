Offene Bürgersprechstunde : Infos zu alternativen Energiequellen

Ratingen Die Stadt Ratingen und die Verbraucherzentrale beantworten Fragen von Bürgern. Die Veranstaltung findet digital statt. Die Teilnahme ist kostenfrei.

(RP) Gebäudebesitzerinnen und -besitzer haben derzeit ein sehr großes Interesse an alternativen Energiequellen für eine klimafreundliche und unabhängige Strom- und Wärmeproduktion. Besonders beliebt sind dabei die Themen Photovoltaik (PV) und Wärmepumpe.

Um den Ratinger Bürgerinnen und Bürgern dabei eine Hilfestellung zu leisten, bietet die Stadt Ratingen gemeinsam mit der Verbraucherzentrale NRW eine digitale Bürgersprechstunde an. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können gerne am Mittwoch, 27. Juli, von 17 bis 18.30 Uhr an dem kostenfreien Angebot teilnehmen.