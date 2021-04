Radverkehr in Rartingen : Stadt und ADFC planen regelmäßige Treffen

Radverkehr in Rartingen

Ratingen Es kommt wieder Bewegung in die Zusammenarbeit. Unter anderem geht es bei den Gesprächen um den Ausbau von Radwegen und die Beseitigung von Mängeln.

(RP) Die Stadtverwaltung und der ADFC Ratingen haben nach einer längeren Unterbrechung wieder regelmäßige Treffen vereinbart, um gemeinsam aktuelle Themen rund um den Radverkehr in der Stadt zu besprechen. Im vergangenen Jahr herrschte längere Zeit Funkstille: Die Stadtverwaltung hatte die Gespräche mit dem ADFC Ratingen weitgehend eingestellt. Mit dem Jahreswechsel und neuer Führung im Stadtplanungsamt ist laut ADFC neuer Schwung in die Kommunikation gekommen.

Stadtverwaltung und ADFC haben regelmäßige Treffen vereinbart. Bei einem Treffen mit Dezernent Jochen Kral, Amtsleiterin Petra Cremer und dem Fahrradbeauftragten Martin Willke wurde ein umfangreiches Themenspektrum angegangen: von der Planung für die L 239 nach Mettmann, die Fachaufsichtsbeschwerde des ADFC zum Verkehrskonzept Ratingen Ost bis hin zu praktischen Fragen wie den viel diskutierten Baken auf der Homberger Straße und der Einführung der neuen Grünpfeile für den Radverkehr in Ratingen.

Seitens der Stadtverwaltung wurde die Klärung ausgesuchter Punkte aus der Mängelliste des ADFC zugesagt. Von der Stadtverwaltung wird dabei allerdings auch auf die begrenzten personellen Kapazitäten verwiesen. Man wird bei weiteren Gesprächen auch dickere Bretter wie die Berücksichtigung des Radverkehrs in der Bauleitplanung und die schon länger geplante Stellplatzsatzung angehen. „Der Gesprächsstoff wird uns nicht ausgehen“, betont Tim Fuhrmann von der AG Wegenetz des ADFC Ratingen, „und der ADFC bringt sich gerne konstruktiv in den Dialog ein, aber wir erwarten auch ein erkennbares Bemühen der Stadt, besprochene Punkte in die Tat umzusetzen.“