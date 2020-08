So schnell wie möglich : Stadt sucht Alltagshelfer für Kitas

So schnell wie möglich

Ratingen Die Mitarbeiter werden im Hygienebereich oder auch in der Küche eingesetzt.

(jün) Der Regelbetrieb in den Kitas wird ab dem 17. August wieder aufgenommen. Das wird wegen der Corona-Schutzmaßnahmen eine große Herausforderung für alle Kita-Träger, die zudem dadurch erschwert wird, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit erhöhtem Gesundheitsrisiko nicht in der Kinderbetreuung eingesetzt werden können. In Ratingen sind sieben pädagogische Mitarbeiter von insgesamt 214 betroffen.