Eltern können Kinder online für Kita anmelden : Digitale Kita-Anmeldung kommt

Ab dem 15. Juni können Eltern ihre Kinder online in den Einrichtungen anmelden. Auf dem gleichen Weg erfolgen auch die Bestätigungen. Wer kein Internet hat, kann sich beim Jugendamt melden.

(abin) Für Ratinger Eltern gibt es derzeit gute Nachrichten. Ab Montag, 8. Juni, startet der Kita-Betrieb wieder. „Gemäß der Landesverordnung öffnen alle 16 Kindertagesstätten im eingeschränkten Regelbetrieb“, so Stadtsprecherin Ulrike Trimborn. Eltern können ab sofort eine reduzierte Stundenzahl für die Betreuung in Anspruch nehmen. „In Ratingen bleibt es dabei, dass bis Ende Juli keine Elternbeiträge für die Kita und für den Offenen Ganztag erhoben werden“, betont Bürgermeister Klaus Pesch.

Und noch eine gute Nachricht: Ab Montag, 15. Juni, können Ratinger Eltern ihre Kinder online für einen Kindergartenplatz anmelden. „Endlich kommt die moderne Zeit auch in Ratingen an“ so SPD-Fraktionschef Christian Wiglow (SPD). „Acht Jahre hat der Prozess gedauert, viel zu lang“, führt Wiglow weiter aus. „Aber wichtig ist, dass wir jetzt endlich auch in Ratingen den Eltern einen bürgerfreundlichen Service anbieten können.“ Und, dass die Verwaltung endlich für ihre komplexen Planungen nicht mehr mühselig x-fache Anmeldungen filtern und in Excel-Tabellen übertragen müsse.