Spielplätze in Ratingen Ratinger loben städtische Spielplätze

Ratingen · Was hat gelebte Demokratie mit Kinderspielplätzen zu tun? In Ratingen eine ganze Menge. Da Eltern, Tagesmütter, Kinder und Jugendliche in die Planungen eingebunden werden, entstehen individuelle Areale. Das kommt an.

16.12.2022, 15:58 Uhr

Michael Hansmeier vom Jugendamt auf dem Spielplatz am Ratinger Rathaus, der mit Kinderbeteiligung geplant wurde. Foto: Achim Blazy (abz)