Bürgermonitor : Leserin ärgert sich über mangelnde Grünpflege in Ratingen West

West „Die Grünanlage vor unserer Haustüre verkommt immer mehr“, ärgert sich Kornelia Schröder, wenn sie auf die Rostocker Straße blickt. Im vergangenen Jahr sei das Gras noch gemäht worden, „in diesem Jahr wird nunmehr das Grün gar nicht mehr gemäht. Noch kein einziges Mal haben wir hier eine Gartenbaufirma gesehen.“

Das Amt Kommunale Dienste, das für das Ratinger Stadtgrün zuständig ist, erklärt: „Die Wiesenflächen entlang des Haarbaches werden viermal im Jahr gemäht.“ In diesem Jahr sei eine neue Firma mit den Aufgaben betraut. Diese werde aktuell von den zuständigen Mitarbeitern der Stadtverwaltung in alle zu pflegenden Flächen in diesem Bezirk eingewiesen. Inzwischen ist die Fläche gemäht worden.

Die Pflegearbeiten an den rund 23.000 städtischen Bäumen, werde ausgeschrieben und von Fremdfirmen ausgeführt oder von der städtischen Baumpflegekolonne (sechs Arbeitskräfte, die überwiegend Straßenbäume pflegen) ausgeführt, so die Stadt. Die in Rede stehende Totholzbeseitigung an der Esche habe das Amt zur sofortigen Erledigung an die Baumpfleger weitergegeben. Zuvor werden die Daten mit dem Baumkataster abgeglichen. Gegebenenfalls sei die Esche zur Fällung vorgesehen. Verantwortlichen Firmen seien derzeit enorm belastet, es könne Verzögerungen geben.