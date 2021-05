Mehr U-3-Plätze : Hoher Bedarf: Stadt muss weitere Kindertagesstätten bauen

Ratingen Recht angespannt ist die Situation im Stadtteil Hösel, wo eine neue viergruppige Einrichtung gebaut werden soll. Auch in West reichen die Plätze nicht aus.

So rückt ein zusätzlicher Kindergarten in Breitscheid in der Priorität nach unten. Die bereits fest geplante Kita im Lintorfer Norden an der Brandsheide reicht für beide benachbarten Stadtteile. Angespannter ist die Situation in Hösel, wo eine neue viergruppige Einrichtung gebaut werden soll, und zwar unabhängig von der Erweiterung der Kita in Eggerscheidt und einer neuen Waldgruppe, die bald an den Start geht. Auch in West muss weiter ausgebaut werden. So soll die neue Kita an der Liebigstraße sechsgruppig werden.