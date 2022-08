Kommentar : Die Stadt muss schnell reagieren und handeln

Seit vielen Jahren suchen sich findige Firmen flughafennahe Gebiete aus, um Pkw der Airport-Kunden abzustellen. Ratingen gehört klar zu den bevorzugten Gebieten. Die Unternehmen haben bereits viele Bereiche dreist genutzt: Straßen in Ratingen West und Tiefenbroich, Parkflächen am Blauen und Grünen See.

Dass sie Bürgern, die in der Stadt leben und dort Freizeit verbringen, die Stellflächen nehmen, ist ihnen herzlich egal.

Nun also schwappt die nächste Parkpiraten-Welle über Ratingen West herein. 150 bis 160 Fahrzeuge sind keine Kleinigkeit. Ganze Straßenzüge werden fürs Geschäft mit dem Pkw-Service blockiert.

Was muss die Stadt tun? Besonnen, aber dennoch schnell reagieren und eine rechtssichere Form finden: Vieles läuft wohl auf eine Parkscheibenregelung hinaus. Und es ist auch klar, dass der Kontrolldruck erhöht werden muss – dies bindet Kräfte und wird wohl mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Von alleine wird sich dieses akute Problem jedenfalls nicht lösen lassen. Und die Firmen werden genau beobachten, wie weit sie mit ihrer Masche noch gehen können.