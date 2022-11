Umgestaltung Lintorf Was man zur Infomesse wissen muss

Dreh- und Angelpunkt für die Veränderungen in Lintorf ist der Bau einer Bahnunterführung an der Kalkumer Straße, und – im Zuge der Reaktivierung der Westbahn – die Einrichtung eines Haltepunktes in Lintorf. Sie werden die Verkehrssituation in dem Stadtteil radikal ändern. Zu diesem Urteil kam Dr. Jan Heinisch (CDU) im Frühjahr in seiner damaligen Funktion als Staatssekretär. Stadtplanern bietet sich die Chance, ihr Augenmerk auf höhere Aufenthaltsqualität zu lenken. Sukzessive werden Parkflächen abgebaut oder umgestaltet. So entstehen zusätzliche Flächen, die zum Verweilen einladen. Gleichzeitig soll das Ortszentrum als Versorgungsbereich gestärkt werden. „Wir möchten in Abstimmung mit den Bürgern einen multifunktionalen Ort mit neuer Identität schaffen“, erläuterte die Technische Beigeordnete Petra Cremer. Geplant ist eine Umgestaltung in vier Bauabschnitten. Das große Gesamtkonzept umfasst die Speestraße von Pohlacker bis zum Rathaus, den Lintorfer Markt und den Konrad-Adenauer-Platz bis zur Duisburger Straße.