Ratinger Wirtschaftsstandort Schwarzbach-Quartier: Stadt Ratingen kauft Flächen

Die Kritik war zuletzt deutlich lauter geworden, denn es fehlten klare Antworten auf die Frage, was aus den Restflächen des Schwarzbach-Quartiers wird. Bürgermeister Klaus Pesch ließ beim Neujahrsempfang in der Stadthalle am vergangenen Freitag die Katze aus dem Sack. Man habe die noch verfügbaren freien Flächen gekauft und somit jetzt das Heft des Handelns in der Hand. Dieser Deal erinnert stark an den Kauf der alten Hertie-Immobilie an der Ecke Wallstraße/Düsseldorfer Straße. Auch dort konnte die Stadt ein lange Zeit blockiertes Areal neu entwickeln (es entstanden die Wallhöfe).