Straßenbaubeiträge : Stadt hat keine Projekte für den Fördertopf

Ratingen Der Eigentümerverein Haus & Grund bemängelt, dass Ratingen keine Gelder beantrage. Die Ratinger Verwaltung erklärt, warum dies bisher so ist.

(RP/kle) Seit Januar 2020 können Kommunen in NRW die Grundstückseigentümer bei den umstrittenen Straßenausbaubeiträgen entlasten. Dafür hatte das Land das Kommunalabgabengesetz (KAG) reformiert. Der Eigentümerverein Haus & Grund Düsseldorf hat jetzt untersucht, ob die Reform Wirkung zeigt. „Die Reform der Straßenausbaubeiträge hat vielen Grundeigentümern in NRW deutliche Entlastungen gebracht“, sagt Dr. Werner Fliescher.

Der Vorstand von Haus & Grund Düsseldorf und Umgebung schränkt aber ein: „Die Entlastungen kommen leider längst nicht überall an. Die Kommunen müssen die Reform vor Ort umsetzen. Das scheitert mancherorts zumindest teilweise am politischen Willen oder an knappen personellen Ressourcen.“ Zu diesem Schluss kommt Fliescher, nachdem sein Verein gemeinsam mit seinem Landesverband alle Kommunen in NRW dazu befragt hat, wie sie die Reform der Straßenausbaubeiträge umsetzen.