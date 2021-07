Neue Broschüre : Der „Hitzeknigge“ für Ratingen ist da

Bei hohen Temperaturen sollte man ausreichend Wasser trinken. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Ratingen Die Broschüre gibt Tipps für das richtige Verhalten bei hohen Temperaturen. Sie kann von der städtischen Internetseite heruntergeladen werden.

(RP) Laut Wetterprognose soll es in den nächsten Tagen mit rund 25 Grad in Ratingen wieder wärmer werden, aber auch Temperaturen weit über 30 Grad sind inzwischen keine Seltenheit mehr. Der so genannte „Hitzeknigge“ gibt Tipps für das richtige Verhalten bei hohen Temperaturen und ist auf der Homepage der Stadt Ratingen unter www.klima-ratingen.de/service/hitzeknigge.php abrufbar.

Auch in Ratingen müssen sich die Bürgerinnen und Bürger in den Sommermonaten immer häufiger auf hohe Temperaturen einstellen. Während sich der eine über die hochsommerlichen Werte freut, macht es anderen zu schaffen, denn hohe Temperaturen können dem menschlichen Organismus schaden. Vor allem Kinder sowie gesundheitlich geschwächte und ältere Menschen sind besonders anfällig. Doch wie kann man sich effektiv vor der Hitze schützen? Was hilft wirklich und worauf müssen besonders gefährdete Personengruppen achten? Viele Tipps und praktische Hinweise zu diesem Thema werden im „Hitzeknigge“ veröffentlicht. Die Informationsbroschüre wurde vom Umweltbundesamt erarbeitet und mit lokalen Informationen der Stadt Ratingen ergänzt.

Die Stadt Ratingen engagiert sich seit vielen Jahren für den Klimaschutz. Im Rahmen des Klimaschutzmanagements der Stadt Ratingen wurden bereits viele Projekte und Aktivitäten etabliert, um Energie einzusparen und Treibhausgasemissionen zu vermeiden. Nun sollen im kommunalen Klimaschutz neben den Ursachen des Klimawandels auch verstärkt die Folgen des Klimawandels berücksichtigt werden. Dies führt zu einer neuen Doppelstrategie der Klimapolitik: Die Stadt Ratingen wird neben dem Klimaschutz zukünftig auch verstärkt im Bereich der Klimafolgenanpassung aktiv werden.

Die Veröffentlichung des „Hitzeknigges“ für Ratingen ist ein erster Baustein für die Klimafolgenanpassung im Bereich Hitze. Er wird in den kommenden Tagen in allen Mehrgenerationentreffs der Stadt Ratingen ausgelegt und kann auf der Internetseite der Stadt Ratingen auch in digitaler Form abgerufen werden. Einzelne Druckexemplare der Broschüre können Interessierte auch direkt bei der Stadt Ratingen bestellen.