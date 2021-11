Freizeitareal in Ratingen : Blauer See: Stadt hat das Gelände gekauft

Diese Gebäude werden für das Umweltbildungszentrum weichen müssen. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Beigeordneter Martin Gentzsch bestätigt den Abschluss: Um das Areal am Blauen See behutsam und qualitativ ansprechend umzugestalten, wird es einen Realisierungswettbewerb in zwei Phasen geben.