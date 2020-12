Schon bald in der Post : Der Abfallkalender 2021 kommt ins Haus

Der Abfallwegweiser der Stadt Ratingen enthält neben den Abfuhrterminen auch Tipps zur Vermeidung von Müll. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die neue Broschüre enthält über die reinen Abfuhrtermine hinaus wieder viel Wissenswertes und gibt zusätzlich Tipps, wie Bürger möglichst umweltbewusst mit ihrem Abfall umgehen.

Es ist ein prall gefülltes Informationspaket: Frisch aus dem Druck wird seit Anfang Dezember der städtische Abfallkalender für 2021 als Postwurfsendung in die Briefkästen aller Ratinger Haushalte verteilt. Die neue Broschüre enthält über die reinen Abfuhrtermine hinaus wieder viel Wissenswertes und gibt Tipps, wie Bürgerinnen und Bürger möglichst umweltbewusst mit ihrem Abfall umgehen.

Alle Abfuhrtermine stehen voraussichtlich ab Mitte Dezember auf der Homepage der Stadt Ratingen unter www.ratingen.de zur Verfügung. Im Online-Abfallkalender kann man sich durch die Eingabe der Adresse selbst einen Abfallkalender erstellen und in den eigenen elektronischen Terminplaner übertragen oder als Halbjahreskalender ausdrucken. Anfang Januar wird wieder eine gesonderte Abholung der Weihnachtsbäume angeboten. Die Entsorgung der abgeschmückten Weihnachtsbäume findet in der Zeit vom 11. bis 22. Januar statt. Die Abholung erfolgt jeweils am Abfuhrtag der Biotonne. Diese Regelung gilt auch für Haushalte, die keine Biotonne nutzen.

Doch nicht nur die Termine und richtigen Entsorgungswege werden im Abfallwegweiser beschrieben.

Die Abfallberatung legt auch besonderen Wert darauf, dass Abfall gar nicht erst entsteht, und informiert auf zwei Seiten zum Thema Abfallvermeidung.

Schwerpunktthemen sind in der neuen Ausgabe „plastikfrei Leben“ und die Verwendung von „Mehrwegwindeln“.

Das Schadstoffmobil kommt viermal im Jahr in die Stadtteile Lintorf, Homberg, Breitscheid und Hösel. Ab dem neuen Jahr wird das Schadstoffmobil in Hösel nicht mehr auf dem Parkplatz der Freiwilligen Feuerwehr stehen, sondern auf dem Parkplatz des Sportplatzes Neuhaus.

Am Zentralmateriallager können montags bis freitags wieder Kühl- und Gefrierschränke abgegeben werden. Diese konnten aufgrund coronabedingter Entsorgungsengpässe bei den Verwertungsfirmen für einige Zeit nicht angenommen werden. Allerdings bleibt auch im neuen Jahr angesichts des Infektionsgeschehens im Kreis Mettmann und zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger die Annahmestelle bis auf Weiteres an den Samstagen geschlossen. Die Schadstoffannahme findet samstags vorübergehend auf dem städtischen Gelände Sandstraße 22 (direkt gegenüber dem Baubetriebshof der Kommunalen Dienste) statt.

Der Service bei der Sperrgutanmeldung hat sich deutlich verbessert. Die Anmeldung des Sperrmülls kann jetzt auch telefonisch unter der Rufnummer 0800/4488866 bei dem Entsorgungsunternehmen Awista Logistik oder online erfolgen. Bereits bei der Anmeldung erfährt der Antragsteller den Entsorgungstermin.

Müll-Apps erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Diese Apps erinnern an die persönlichen Abfuhrtermine, sodass auch bei Feiertagsverschiebungen keine Leerung verpasst wird. Die Kommunalen Dienste bieten im Internet die kostenlose und komfortable Müll-App für iPhone-, iPad,- Android- und Windows-Smartphones an. Die Nutzung der App ist anonym, es werden keine Adressdaten gespeichert.

MyMüll.de bietet neben den Abfuhrterminen noch mehr: Wer zum Beispiel den nächsten Papier-, Glas- oder Altkleidercontainer sucht, der klickt auf den Button „Standorte“ und die App zeigt die Containerstandplätze im Stadtgebiet an und navigiert zuverlässig per Knopfdruck dorthin. Auch die Sperrgutabfuhr kann einfach und schnell über die App beantragt werden und das integrierte Abfall-ABC hilft bei Entsorgungsfragen. Damit in Zeiten der Corona-Krise alle immer auf dem Laufenden bleiben, werden die neusten Informationen zur Abfallentsorgung über Push-Nachrichten übermittelt.

Wer zusätzlich zum Abfall-Wecker mehr Informationen rund um das Ratinger Stadtleben möchte, ist bei der „Ratingen-APPsolut“ genau richtig. Neben den Abfuhrterminen bekommen die Nutzer einen umfassenden Überblick über Gastronomie und Dienstleister in der Stadt, werden mit lokalen Nachrichten versorgt und können sich über freie Parkplätze, Bus- und Bahnverbindungen sowie (E-)Tankstellen informieren. Die App dient als Wegweiser durch die Stadtverwaltung und einiges mehr.

Das Abfallquiz rundet wird den Abfallwegweiser ab. Zu gewinnen gibt es die vielseitige DumeklemmerCard in drei unterschiedlichen Preisstufen. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist auch über die Internetseiten der Stadt Ratingen möglich. Die Fragen können am Bildschirm beantwortet und gleich versendet werden.