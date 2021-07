Ratingen : So wird der Balkon zum Urlaubsparadies

So wird der Balkon zum Urlaubsparadies

Ratingen Ein Flyer vom Amt Kommunale Dienste der Stadt Ratingen gibt jede Menge Tipps für „Stadtgrün im Kleinformat“. Dieser kann ab sofort von der Internetseite der Stadt heruntergeladen werden.

() Ratinger, die zwar Sehnsucht nach Urlaubsfeeling haben, aber nicht verreisen können oder wollen, können jetzt mithilfe eines Flyers der Stadt Ratingen ihren Balkon in eine Oase verwandeln. Unter dem Motto „Augenweide Balkon – Ruck, zuck eingetopft“ gibt das Amt Kommunale Dienste Tipps und Tricks zur Balkongestaltung.

Vom Blütenmeer fürs Gemüt über die Kräuterbar für die Küche bis zur Nektarquelle für Insekten – auch der kleinste Balkon, kann zur Augenweide werden. Grundsätzlich eignet sich jeder Balkon für eine Bepflanzung. Wichtig ist, beim Pflanzenkauf ein Auge darauf zu haben, welche Pflanze für welche Lage geeignet ist. Wo wächst welche Pflanze am besten? Welche Blumen eignen sich als Bienenweide? Und wie kann es auch mit wenig Aufwand preiswert blühen? Antworten auf diese und weitere Fragen sind in dem Flyer der Stadt Ratingen zusammengestellt.

Auch für kleine Balkone gibt der Flyer Anregungen. Hier empfehlen die Autoren das vertikale Gärtnern. Mit ein wenig handwerklichem Geschick lassen sich kahle Wände in farbenfrohe Hingucker verwandeln. Aber auch der Handel bietet bereits vorgefertigte Lösungen, die nur noch bepflanzt werden müssen. Der Pflanzraum wird einfach in die Höhe ausgeweitet. Grüne Kletterkünstler wie Weinlaub oder Efeu sorgen für einen schnell wachsenden Sichtschutz und einen schattigen Rückzugsort.

Doch nicht nur das, je nach Lage des Balkons können dort auch Gemüsepflanzen und kleine Obstgehölze in Kübeln oder Kästen gepflanzt werden. Das reicht dann für eine Ernte von eigenem Gemüse und Obst auf dem Balkon – Naschgemüse ist dann immer in Reichweite! Wer beim Pflanzenkauf auf Wuchshöhe und Standortanforderungen achtet, kann den Balkon in einen Obst- oder Gemüsegarten verwandeln und vom Liegestuhl aus die eigene Ernte genießen.