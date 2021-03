Vorreiter Ratingen : Stadt gibt Geld für Menstruationsartikel in Schulen

Stadt gibt Geld für Menstruationsartikel in Schulen

Ratingen 5000 Euro sollen jährlich für Menstruationsartikel im Haushalt bereit gestellt werden. Die Artikel sollen in Schulen und öffentlichen Gebäuden zur Verfügung stehen.

(RP) Der Beschluss steht: Die Stadt Ratingen will als zweite NRW-Stadt nach Hamm kostenlose Menstruationsartikel in Schultoiletten und öffentlichen Gebäuden zur Verfügung stellen – wie etwa in Büchereien, Schwimmbädern und Musikschulen.