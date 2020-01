Neuer Service : Stadt führt Bezahlen per Smartphone ein

Und so geht’s: Das Display des Smartphones vor das Bezahlgerät halten und die Zahlfunktion starten. Nach wie vor kann aber auch die EC-Karte genutzt werden. Foto: Blazy, Achim (abz)

Der neue Service kann ab sofort im Bürger- und Kulturbüro, beim Standesamt, im Stadttheater und bei der Stadtkasse genutzt werden.

Die Stadtverwaltung bietet zum Jahreswechsel einen neuen Service an. Jetzt können Gebühren und Entgelte in einigen Verwaltungsstellen auch mit dem Smartphone bezahlt werden. Die Kreditinstitute haben dafür die generellen Möglichkeiten geschaffen. „Als neuen digitalen Verwaltungsservice sowie zur Verringerung des Verwaltungsaufwandes wollten auch wir die mobile Bezahlweise anbieten. Die Erprobungsphase konnte nun abgeschlossen werden“, berichtet Kämmerer Martin Gentzsch.

Voraussetzung Helmut Segler, stellvertretender Leiter der Stadtkasse, hat die Einführung der neuen Bezahltechnik federführend übernommen. „Voraussetzung ist, dass man ein für mobiles Bezahlen geeignetes Smartphone besitzt und von seinem Kreditinstitut die Daten seiner Giro- oder Kreditkarte aufgespielt hat“, erklärt Segler.

Info So geht das bargeldlose Bezahlen So geht es Das Display des Smartphones vor das Bezahlgerät halten und die Bezahlfunktion starten. Mit EC-Karte Das bargeldlose Zahlen mit der EC-Karte ist auch weiterhin möglich. Aber auch Bargeld wird noch entgegegengenommen.

Tipps der Geldinstitute Rund um dieses Thema gibt es nützliche Tipps und Hinweise zum Beispiel auf der Internetseite der Sparkasse HRV unter www.sparkasse-hrv.de/mobiles-bezahlen oder den Veröffentlichungen anderer Kreditinstitute.

So funktioniert es bei der Sparkasse HRV App „Mobiles Bezahlen“ bei Google Play herunter­laden und Ihre Sparkasse auswählen. Um Ihre Karten in der App digital zu hinter­legen, melden Sie sich zuerst mit Ihren Online-Banking-Zugangs­daten an. Die App zeigt Ihre verfügbaren Karten an. Wählen Sie aus, welche Karten Sie hinzu­fügen möchten. Stimmen Sie dann den Hinweisen zur Nutzung zu. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch eine einmalige TAN-Eingabe. Ihr Smartphone ist nun bereit für mobiles Bezahlen.

Vorteil für die Stadt Generell ist es für die Verwaltung vorteilhaft, wenn die Bürger ihre Giro- oder Kreditkarte und nun auch ihr Smartphone für Bezahlvorgänge verwenden. Der Verwaltungsaufwand im Bargeldverkehr ist für die Stadtverwaltung hoch. Einige Städte sind daher bereits dazu übergegangen, bei Bargeldzahlungen ein zusätzliches Entgelt zu erheben. Über eine solche Zusatzgebühr wird in Ratingen derzeit nicht nachgedacht. Die Verwaltung setzt hier auf die Unterstützung durch die Bürger und bittet diese, Beträge bevorzugt per Karte oder Smartphone zu entrichten.

Wo kann bargeldlos gezahlt werden An folgenden Verwaltungsstellen ist Bezahlen per Smartphone nun möglich: im Bürgerbüro, Kulturbüro (u.a. Ticketverkauf), Standesamt, Stadttheater und bei der Stadtkasse (im Erdgeschoss des Rathauses). Die Stadtkasse prüft zudem, in welchen weiteren Verwaltungsstellen schrittweise zukünftig ebenfalls bargeldlos bezahlt werden kann.

Gibt es einen Mindestbetrag Nein, auch kleine Summen können bargeldlos beglichen werden wie auch mit der Karte.