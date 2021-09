Ab dem 15. September : Herbstaktion: Stadt bietet Laubsäcke an

Der Herbst macht viel Arbeit. Gartenbesitzer wissen das. Bald sind bei der Stadt wieder Laubsäcke vorrätig. Foto: RP/dpa

Ratingen Von Mitte September bis Mitte Dezember können Ratinger Straßen- und Gartenlaub in Laubsäcken entsorgen. Die werden zeitgleich mit der Leerung der Biotonne abgeholt.

(RP) Der Sommer neigt sich allmählich dem Ende entgegen, die Tage werden kürzer, und viele hoffen auf einen schönen und bunten Herbst. Die Blätter an den Bäumen werden gelb, ocker und bald leuchtend rot. Doch so schön es aussieht: Herbstlaub bringt auch eine Menge Arbeit mit sich. Spätestens dann stellt sich die Frage: Wohin mit dem Laub aus dem Garten und von den Gehwegen?

Um das viele Laub so bequem wie möglich entsorgen zu können, bieten die Kommunalen Dienste der Stadt Ratingen pünktlich zur beginnenden Herbstzeit – wie schon in den vergangenen Jahren – die bewährte „Laubsackaktion“ an. Ab dem 15. September wird es für die Entsorgung des Herbstlaubes diesen Abholservice mit speziellen Papiersäcken für Laub geben.

Nach der Straßenreinigungssatzung ist jeder Anlieger verpflichtet, den Gehweg vor seinem Grundstück von Unrat zu befreien. Hierzu gehört auch die Beseitigung von Laub. Da die Biotonne in vielen Fällen bei verstärktem Laubanfall nicht ausreicht, schafft die „Laubsackaktion“ Abhilfe.

Die Laubsäcke mit einem Volumen von 120 Litern sind ab sofort zu einem Preis von 70 Cent pro Stück bei folgenden Stellen erhältlich: in Ratingen Ost im Edeka-Markt Kels, Homberger Straße 6, in Hösel bei Schreibwaren Kmetec, Bahnhofstraße 160, in Mitte bei Zigarren Krings, Markplatz 3, in Breitscheid in der ACTIV-Apotheke im Real-Markt, An der Hoffnung 125, in Lintorf im Gesundheitszentrum TuSfit, Brandsheide 30, in Homberg bei Post & Lotto Agentur Joachim Strohschänk, Ostring 1 A, und in Tiefenbroich bei Haarmoden Dittrich, Sohlstättenstraße 3.

Die Laubsackaktion beginnt am 15. September und endet am 31. Dezember. In diesem Zeitraum können die Säcke am Entleerungstermin der braunen Biotonne an die Straße gelegt werden; sie werden gemeinsam mit dem Bioabfall eingesammelt.