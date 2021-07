Ratinger Kanäle und Becken : 100 Millionen für Stadtentwässerung

Starkregen: Die Feuerwehr musste am Niederbecksweg Wasser abpumpen. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die Stadt will gerade mit Blick auf die Starkregen-Ereignisse ihren Kurs beibehalten. Zehn Millionen Euro pro Jahr für die Stadtentwässerung. Und dies soll in den nächsten zehn Jahren so bleiben, versichert Bürgermeister Klaus Pesch.