Ehrenamt für Heiligenhauser Stadt sucht Schöffen für vier Jahre Mitarbeit

Weiterhin kann als Schöffe nur berufen werden, wer am 01.01.2023 das Alter von 25 Jahren, aber noch nicht von 70 Jahren erreicht hat. Für die Berufung als Schöffe im Jugendstrafrecht sollten die Interessierten erzieherisch befähigt sein und Erfahrung im Bereich der Jugenderziehung nachweisen können. Bewerbungen für das Schöffenamt im Erwachsenenstrafrecht können bis zum 31. März 2023 an den Bürgermeister - Büro des Rates - Hauptstr. 157, 42579 Heiligenhaus gerichtet werden. Bewerbungen für das Schöffenamt im Jugendstrafrecht können bis zum 31.03.2023 an den Bürgermeister - Jugendamt - Hauptstraße 157, 42579 Heiligenhaus gerichtet werden. Bewerbungsvordrucke sowie Informationsbroschüren über die Schöffentätigkeit sind im Internet unter www.heiligenhaus.de abrufbar. Auskünfte in Sachen Erwachsenenstrafrecht unter Telefon: 13-206 und zum Jugendstrafrecht unter Telefon 13-298.