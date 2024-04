Heiligenhaus besetzt ein Ehrenamt neu Kandidatensuche für einen Schiedsbezirk

Die Schiedsperson wird in vielfältigen Bereichen tätig, so bei nachbarrechtlichen Streitigkeiten, bei Schmerzensgeld und sonstigen Schadensersatzansprüchen, aber auch in Fällen leichter Körperverletzung oder Hausfriedensbruch, der Beleidigung oder auch der Sachbeschädigung. Heiligenhaus ist in zwei Schiedsamtsbezirke aufgeteilt, wobei die beiden Schiedspersonen die gegenseitige Vertretung wahrnehmen. Bei dem Bezirk II handelt es sich im Wesentlichen um die Stadtgebiete Unterilp, Oberilp, Wassermangel, Nonnenbruch, sowie Isenbügel.