Clou für Heiligenhauser Bürger-Infos : Stadt sucht die schönsten Hundebilder für Flyer

Dieser Dackel ist offenkundig nicht kamerascheu. Foto: dpa/Mary Altaffer

Heiligenhaus Was dürfen Hundehalter in der Stadt und im Grünen? Was dürfen sie nicht? Diese Fragen beschäftigen nicht nur die Naturschutzwarte, Spaziergänger, Radler und Jogger rund um den Abtskücher Teich.

(köh) Auch im Rathaus hat man sich vor Jahren schon Gedanken darüber gemacht, wie ein kleiner Hunde-Knigge aussehen könnte. Das entsprechende Faltblatt erlebt jetzt eine Neuauflage.

Das Ordnungsamt arbeitet an einem neuen „Hunde in Heiligenhaus“-Flyer. Um diesen Flyer speziell für die Stadt anzupassen, bitten die Macher um Foto-Hilfe. „Egal ob alt oder jung, klein oder groß, rauhaarig, gelockt oder glatthaarig, Mischling oder Rassehund – jeder Vierbeiner hat die Chance, es in den Flyer zu schaffen“, heißt es.

Alles, was Interessenten dafür tun müssen, ist, ein möglichst aktuelles Foto Ihres Hundes mit Angabe Ihres Namens, der Adresse bis zum 25. Juli an die folgende E-Mail b.koehling@heiligenhaus.de zu schicken und zu verraten, warum gerade dieser Hund in den Flyer aufgenommen werden sollte. Die Fotos dürfen nicht größer als 10 MB sein und nicht mehr als 300 dPi haben.