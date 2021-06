Im Abtskücher Stauteich : Stadt prüft Strom aus Wasserkraft

Ein kleines Kraftwerk könnte am Abtskücher Stauteich entstehen. Es würde vor allem pädagogischen Zwecken und als Anschauungsmodell dienen.

HEILIGENHAUS (sade) Wie wird eigentlich aus Wasserkraft Strom? Vielleicht kann man sich das zukünftig am Abtskücher Stauteich ganz genau anschauen. Im Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz hat das Gremium mehrheitlich die Stadtverwaltung beauftragt, zu prüfen, „ob die Möglichkeit besteht, den Einlauf und/oder den Ablauf des Stauteichs für die Erzeugung von Energie aus Wasserkraft geeignet ist und wie hoch hier die zu erzielende Energiegewinnung ausfallen könnte.“