Bäume haben Durst : Die Stadt nutzt verstärkt Wassersäcke

Am Friedhof Heiligenhaus wurden gleich mehrere Säcke miteinander verbunden, damit die Bäume ausreichend bewässert werden können. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Die Grünen suchen Gießpaten für Straßenbäume und fordern die Verwaltung auf, für alle Bäume Wassersäcke anzuschaffen. Dabei hat die Stadt schon längst reagiert, auch wenn noch nicht alle Bäume versorgt sind.

Die Grünen sorgen sich um die Stadtbäume. „Die anhaltende Trockenheit macht vielen Bäumen im Heiligenhauser Stadtgebiet zu schaffen und sind daher in einem schlechten Zustand. Bäume im Innenstadtbereich, die in kleinen Baumscheiben stehen, ächzen unter der Hitze und benötigen dringend regelmäßig Wasser“, erklären die Grünen in Heiligenhaus.