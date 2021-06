Feuerwehr Heiligenhaus : Sirenen haben Reichweite von 800 Metern

Bürgermeister Michael Beck, Nils Vollmar (Feuerwehr), Thorsten Wever, Ivan Radetic (beide Firma Helin) und Kerstin Ringel präsentieren einen Teil der neuen Anlage und zeigen rechts die alte Anlage. Foto: Achim Blazy (abz)

HEILIGENHAUS Seit 1925 steht eine Sirene auf dem Heiligenhauser Rathaus. An diesem und sechs weiteren Standorten werden jetzt Hochleistungssirenen installiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es gab Zeiten, da warnten in Deutschland gut 80.000 Sirenen vor Gefahrenlagen, vor schweren Unwettern, Chemieaustritten oder Rauchgasen. Heute seien das, so weiß Bürgermeister Michael Beck, mit nur noch etwa 40.000 nur noch halb so viele.

Auch in Heiligenhaus ist die Zahl von 23 Sirenen in Spitzenzeiten auf gut elf Stück gesunken. „Sie werden bis Ende 2022 durch sieben Hochleistungssirenen ersetzt“, sagt Feuerwehrchef Nils Vollmar. Den Auftakt dieser Austauschaktion machte in dieser Woche die Sirene auf dem Rathausdach. Hier wurde die alte Anlage mit ihren knapp 65 Kilogramm durch eine neue Anlage ersetzt, die mit gut 180 Kilo nicht nur gewichtiger ist, sondern auch noch mehr Warnkraft haben wird, wie Thorsten Wever vom Unternehmer Helin erklärt.

Info Sechs weiter Sirenen werden installiert In Spitzenzeiten warnten in Heiligenhaus 23 Sirenen im ganzen Stadtgebiet die Bevölkerung vor Gefahrenlagen. Nach bisher verbliebenen elf Sirenen der letzten Sirenengeneration aus den Anfängen der 1960er Jahre werden nun sieben Hochleistungssirenen im Stadtgebiet installiert.

Wehrchef Vollmar macht das in Zahlen deutlich. „Die alten Sirenen haben, je nach Standort und Topografie, einen Radius von etwa 200 bis 250 Meter, die neuen Anlagen sind bis gut 800 Meter zu vernehmen.“ In Heiligenhaus haben die Sirenen immer noch eine hohe Bedeutung, sagt Bürgermeister Beck, und erinnert an die Zeit, als der Bund zahlreiche Sirenen abstieß und die Städte sie übernahmen. Dreizehn Stück gingen damals in den Besitz der Stadt Heiligenhaus und wurden von ihr betrieben. „Vieles geht heute zwar über den sogenannten stillen Alarm, trotzdem kann eine Alarmierung der Wehrleute, vor allem aber auch eine Warnung der Bevölkerung auch heute ganz klassisch noch über die Sirene erfolgen. Wie will man sonst möglichst viele Menschen erreichen? Die Sirene ist da immer noch state of the art“, findet Beck. Viele Städte, vor allem größere, hätten die Sirenen einst abgebaut, auch aus Kostengründen, würden nun aber wieder aufrüsten.

Einmal im Monat erklingen die Sirenen auch in Heiligenhaus zum Probealarm, am kommenden Samstag dann erstmals die neue Anlage auf dem Rathaus. Die klinge ein bisschen elektronischer, findet Wehrchef Vollmar. In Zusammenarbeit mit einem Planungsbüro hat die Heiligenhauser Wehr den neuen Plan der Sirenen erstellt. Weniger Sirenen, dafür aber effizienter, so der durchdachte Plan, für den im Haushalt gut 40.000 Euro zur Verfügung stehen. „Damit erreichen wir erst einmal bis zu 95 Prozent der Bevölkerung.“ Weitere Anlagen, um auch die Außenbereiche warnen zu können, sollen folgen.

Kreisweit werden nun die „alten Teller“ von den Dächern verschwinden und dafür ein modernes Sirenennetz aufgebaut. „Von den sieben Hochleistungssirenen stehen drei auf städtischen Gebäuden, vier sind auf privaten Immobilien geplant“, sagt Vollmar. Neu sei dabei, laut dem frischen Plan, beispielsweise eine Anlage auf einem Hochhaus an der Bleibergstraße. Dazu komme, dass die neuen Anlagen, dank Batterien, bis zu 20 Tage Stand-by sind und so auch im Stromausfall funktionieren.