Sorge um IT-Sicherheit in Firmen Täuschend echt - Deep Fakes und die Folgen

Anhand von kurzen Audiomitschnitten hatte der Mitarbeiter des Kooperationsunternehmens der Heiligenhauser THOLD-IT sogenannte Deep Fakes erstellt, in diesem Fall mittels Künstlicher Intelligenz produzierte gefälschte Tondokumente: Die Teilnehmer der Veranstaltung konnten also sehr klar die Stimme von Bürgermeister Michael Beck hören, der anbot, den Trainerposten eines in Süddeutschland beheimateten Bundesligavereins zu übernehmen. Die Stimm-Informationen stammen aus einem Weihnachts-Video, das bei Youtube zu finden ist. Was da vielleicht noch für ein Schmunzeln sorgte, wurde bei einem ähnlichen Tondokument mit der Stimme des Technischen Beigeordneten Andreas Sauerwein zu einem deutlich bedrohlicheren Szenario: Er wies darin an, Geld auf ein Konto zu überweisen - und das klang täuschend echt. Eric Schneider von mabs4.0 und die Geschäftsführer von THOLD-IT, Attila Tezsevin und Thomas Tyroff, raten Unternehmen rechtzeitig in Sicherheit zu investieren, bevor Angriffe langwierige Schäden nach sich ziehen. Das Thema IT- Sicherheit beim Unternehmenstreffen der Wirtschaftsförderung war dabei Auftakt für eine weitere Veranstaltung, die am Freitag, 21. Juni, das Thema am Campus Velbert/Heiligenhaus noch einmal für einen ganzen Tag in den Fokus rückt und noch tiefer in die Materie einsteigt. Dazu wird ein Cyberangriff als Exitgame auf dem Campus zu finden sein, außerdem gibt es Vorträge mit Audio-Deepfakes, eine Übersicht über die aktuelle Bedrohungslage sowie Beratung des Campus-Teams zum Thema KI-Einsatz in Unternehmen.