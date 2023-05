Heiligenhaus So soll der erste „Klimatag“ gelingen

Neben einem Thermografieprojekt wird ein mit Solarzellen betriebenen Landrover erwartet. „Der muss von Bochum hier rüber kommen. Ich hoffe, dass klappt, immerhin war der Wagen schon deutschlandweit unterwegs.“ In bewährter Form ist bei dem Klimatag das Stadtmarketing einbezogen. Siglinde Ottenjann, die Sprecherin des Arbeitskreises Natur und Umwelt, kündigt in erster Linie Anregungen zum Upcycling an, vorgestellt vom SKFM und dem Tierheim Velbert/Heiligenhaus. Das „Fräulein Sauer“ bringt Essige und Marmeladen aus gerettetem Obst mit. „Der BUND wird einen Stand haben, ein vegetarischer Foodtruck kommt. Unser Arbeitskreis versucht, den Menschen einen naturnahen Garten nahe zu bringen.“ Isabel Fechner-Müller kündigt einen eigenen Bereich für die Mitglieder des Arbeitskreises Handwerk an: „Parkett Augustat zeigt, wie sich alte Parkettböden renovieren lassen, Müller Wohngestaltung stellt Fußböden aus recyceltem Material vor. Albry Bedachungen informiert darüber, wie sich Photovoltaikanlagen aufs Dach montieren lassen. Die Schreinerei Stens ist dabei sowie Büttner Heizung-Sanitär und Heizung Cremer. Die beiden werden einiges rund um den Einbau von Wärmepumpen erläutern. Außerdem wird die Firma Fleischer Bau über das Auffangen von Regenwasser und dessen Nutzung aufzeigen. Wir selber sind mit Sonnenschutzfolien vertreten, die helfen den Energieverbrauch von Klimaanlagen zur verringern“, so die Geschäftsführerin von Neon Lichtwerbung Fechner-Müller.