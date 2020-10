Baustelle in Heiligenhaus : Kanalsanierung sorgt für Behinderungen

Heiligenhaus Seit Montag wird in Hetterscheid ein rund 60 Jahre alter Kanal erneuert. Bis Ende November müssen Pendler und Anwohner mit Staus und Umleitungen rechnen. Zufahrten zu den Häusern sollen frei bleiben.

Mit der Beginn der Herbstferien starten auch die Kanalbauarbeiten an dem rund 70 Meter langen Kanal im Kreuzungsbereich Kronenweg/ Dantestraße bis Dantestraße 10; Obere Dantestraße zwischen den Hausnummern 18 und 20 und im Kreuzungsbereich Kronenweg/ Heidestraße. In diesem Bereich ist es erforderlich, die Maßnahme an dem 60 Jahre alten Kanal in offener Bauweise durchzuführen, um eine hydraulische Verbesserung der Kanalisation zu erreichen. Die Stadt Heiligenhaus kündigt an: Während der Arbeiten ist mit Umleitungen zu rechnen, die eingerichtet und ausgeschildert werden. Die Zugänglichkeit zu den Grundstücken wird bis auf kurze Unterbrechungen jederzeit möglich sein. Die Sperrung erfolgt abschnittsweise und wird dem Baufortschritt angepasst.