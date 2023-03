Ratinger Grundschule Grundschulen: So sehen die Pläne aus

(kle) Nun liegen die Pläne auf dem Tisch. Wie in der Ratssitzung vom 13. Dezember 2022 beschlossen, legt die Stadtverwaltung jetzt den Entwurf des Schulentwicklungsplans für den Bereich der Grundschulen in Ratingen vor. Sie hat ihre Sicht der Dinge nun in einer großen Ausarbeitung dargelegt. Nach Auswertung aller vorliegenden Daten sowie der Stellungnahmen einzelner Schulen, der Schulaufsicht sowie benachbarter Städte ergebe sich ein schulorganisatorischer und baulicher Handlungsbedarf in Ratingen Mitte, in Lintorf und in Hösel, so die Verwaltung.