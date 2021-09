Sanierter Treff in Ratingen Süd : Renovierter Seniorentreff Süd lädt zur Eröffnungsfeier ein

Ratingen Süd Man hat den Lockdown für die Sanierung genutzt.

(RP) Fast ein Jahr war der städtische Seniorentreff Ratingen Süd geschlossen. Erst ging er wie die anderen vier städtischen Treffs im Oktober 2020 in einen langen Lockdown, dann wurde entschieden, die Gunst der Stunde zu nutzen und das Gebäude am Karl-Mücher-Weg 19 zu renovieren. Am 27. September öffnet der im neuen Glanz erstrahlende Treff nun wieder seine Türen. Am 30. September gibt es eine Eröffnungsfeier.