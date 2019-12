Umwelt : Stadt gibt ab 1. Januar Geld für grüne Dacher

Raitngen Der Rat hat es beschlossen: Insgesamt stehen jährlich 50.000 Euro zur Verfügung.

Jetzt ist die Sache offiziell. Der Rat hat ein Programm zur Förderung von grünen Dächern beschlossen. Insgesamt 50.000 Euro stehen jährlich zur Verfügung, um damit Hausbesitzer zu unterstützen, die ihr Dach begrünen wollen. Bepflanzte Dächer tragen in mehrfacher Hinsicht zum Klima- und Umweltschutz bei.

Durch den Verdunstungseffekt verringern sie die sommerliche Hitzebelastung. Regenwasser wird gespeichert, wodurch die Kanalisation entlastet wird. Luftschadstoffe werden gebunden. Es entstehen neue Lebensräume für Pflanzen und Insekten. Und nicht zuletzt haben grüne Dächer einen Dämm-Effekt, wodurch Energie im Haus gespart werden kann. Gefördert werden können Dachbegrünungen an Neu- oder Bestandsbauten, aber nur Maßnahmen, die zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht begonnen wurden. Das Programm tritt bereits am 1. Januar 2020 in Kraft.