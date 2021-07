Premiere für Aktion mit neuem Namen in Heiligenhaus : Ferienspaß mit Pappe und Sprühdosen

So funktioniert Graffitikunst unter Anleitung von „Tachi“. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus In seiner Premierensaison als Chef der großen Heiligenhauser Kinderaktion läuft für Mathieu Giese bisher alles nach Plan. Trotz Corona.

Schon am frühen Morgen steht und liegt alles parat. Schließlich ist der Chef schon um 7.30 Uhr da zum Start eines ganz gewöhnlichen Arbeitstags an der Gesamtschule. Oder doch nicht so gewöhnlich?

Mathieu Giese steckt mittendrin in seiner ersten Saison als Cheforganisator beim Heiligenhauser „Ferienspaß“. So hat man die gute, alte „Stadtranderholung“ nicht zuletzt deswegen umgetauft, weil die Gesamtschule als tägliche Anlaufstelle für die diesmal vier Gruppen an der Hülsbecker Straße liegt und damit eben mitten in der Stadt.

Matthieu Giese leitet den „Ferienspass“ zum ersten Mal. Für den Premierensommer hat man sich gleich auch ein neues Logo ausgedacht. Foto: Achim Blazy (abz)

INFO Wie ein neuer Name Programm wurde Im Frühjahr hatte der Club an der Hüslnecker Straße in diversen sozialen Medien zu einem Wettbewerb aufgerufen. Gesucht war ein neuer Name für die alte Stadtranderholung. Zur Auswahl standen „Ferien Fun“, „Ferienspaß“ und „Sommerferien-Club“. Damit wollte man der schlichten Tatsache Rechnung tragen, dass das Programm seit Jahren nicht mehr am Stadtrand stattfindet.

Auf dem Schulhof ist außer dem Chef erstmal niemand zu sehen. Trotzdem lässt sich unschwer erraten, was hier bald starten soll. Eine Glasfront ist sorgfältig abgeklebt, davor liegen Malerteppiche, es stehen Kartons mit Sprühflaschen bereit. Nicht zu vergessen: elf Tafeln, auf denen am Ende des Tages Kunstwerke zu bewundern sein werden.

Die jungen Künstler, das sind diesmal die Teilnehmer aus der Gruppe von Sechs- bis Siebenjährigen. Sie haben sich zum Anfang in einem Klassenraum versammelt. Da geht es um Motivsuche: Pokemon-Figuren, ein grinsendes Flusspferd, eine Blumewiese, Vögel – ein einfallsreiches Sammelsurium an Zeichnungen liegt schon auf den Tischen.

Ansprechpartner für alle sind Betreuerin Aysegül Aktas und Tahir Cevik, genannt „Tachi“. Er leitet den Graffiti-Workshop, wie die Veranstaltung des Tages ganz offiziell heißt. Und findet nebenher noch Zeit, ein wenig über seinen Werdegang zu berichten., „Tachi“ gehörte schon vor Jahrzehnten der frühen Hiphop-Szene an. Namen wie „Fresh Familee“ oder „Jazzkantine“ mögen Eingeweihten noch in den Ohren klingen. Der Weg führte ihn auch in den Ratinger Jugendclub in West und dort lernten er und Giese sich kennen. Giese war zu dieser Zeit „Bufdi“, also im Bundes-Freiwilligendienst, in West. Und fertig war die Ratingen/Heiligenhauser Koproduktion für den Ferienspaß.

Tachi will die Kinder nicht ohne jede Vorbereitung auf die Sprühflaschen und die übrige Ausrüstung loslassen. Und ganz wichtig ist ihm auch, schon den Kleinsten beizubringen: Dass Graffiti nur da geht, wo ausdrücklich erlaubt.

Froh ist Giese darüber, dass im zweiten Coronasommer dank der noch anhaltend niedrigen Inzidenz mehr möglich ist auf dem Schulhof und auch sonst. „Abgesehen davon gibt es turnusmäßig zwei Testtermine pro Woche für alle“, sagt er. Bisher steht im Ergebnis die „Null“, was positive Corona-Tests angeht.

Für Programm ist jederzeit gesorgt, auch an mehreren Orten gleichzeitig. So sind andere, während die Graffitikünstler sich bereit machen, in der Turnhalle der Gesamtschule unterwegs. Je nach Angebot, dort mit oder ohne Maske.