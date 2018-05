Ratingen: Stadt bringt neues Schild vor der Parkhaus-Ausfahrt an

Ratingen An der Wallstraße fehlte Hinweis auf Einbahnstraße.

Die Stadt hat schnell reagiert und ein neues Schild an der Wallstraße angebracht. Ein weißer Links-Pfeil auf blauem Grund zeigt nun allen, die aus dem Parkhaus an der Wallstraße fahren, die richtige Richtung an.

Eine Ratingerin hatte auf das fehlende Schild aufmerksam gemacht. Als Nutzerin des Parkhauses war ihr wie berichtet aufgefallen, dass kein Schild den Autofahrer darauf hinweist, dass er an dieser Stelle nur nach links auf die Straße einbiegen darf. Denn die Wallstraße ist Einbahnstraße. Die Ratinger wissen das, doch Ortsfremde fuhren an dieser Stelle schon mal in die falsche Richtung und landeten so quasi als Geisterfahrer im Gegenverkehr. Die Stadt versprach, sich die Örtlichkeit anzuschauen. Schon nach wenigen Tagen gibt es nun dort tatsächlich ein Hinweisschild.