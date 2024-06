Stadtfest-Nachlese der Polizei Jugendliche greifen 18-Jährigen an

Der Tathergang: Das Heiligenhauser Opfer war um etwa 21.50 Uhr mit einem 21-jährigen Freund im Bereich des IKG unterwegs. Anschließend gingen die beiden in Richtung Hauptstraße, als eine Gruppe Jugendlicher sie verfolgte. In Höhe der Sparkasse sei es zu Streit gekommen, bevor die Gruppe, bestehend aus fünf Jugendlichen, auf den 18-Jährigen einschlug und -trat Der 18-Jährige wurde leicht verletzt. Zudem bedrohte einer der Jugendlichen den 21 Jahre alten Freund des Opfers sowie Zeugen mit einem Messer. Mitarbeiter des Ordnungsamtes schritten ein. Die fünf Jugendlichen liefen in Richtung Oberilp davon. Die anschließende Polizei-Fahndung blieb erfolglos. Die Kripo konnte schnell einen 16-jähriger Heiligenhauser mit deutsch-türkischer Staatsangehörigkeit als Tatverdächtigen identifizieren. Zu den vier weiteren Jugendlichen, die sich an der Tat beteiligt haben, liegt nach Polizeiangaben folgende Personenbeschreibung vor: Männlich, zwischen 15 und 16 Jahre alt, zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß, südeuropäisches Erscheinungsbild. Sie trugen Kappen. Zudem hatte einer der Jungen eine „Gucci“-Umhängetasche bei sich. Hinweise erbeten an Tel.: 02056 / 9312 - 6150.