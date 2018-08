St. Sebastianus Bruderschaft richtet Schießstand her.

Lintorf Ein Sachverständiger hatte den Schießstand der Bruderschaft stillgelegt. Die Schützen haben ihn nun umgebaut.

Das Bangen um das Gästeschießen am kommenden Sonntag und das Königsschießen im Rahmen des Schützenfestes in der Woche danach hat aber nun ein Ende. Zahlreiche Helfer haben in den vergangenen Tagen alles möglich gemacht, damit am Möschesonntag, 12. August, das Gästeschießen und beim Schützenfest das Königsschießen in Lintorf stattfinden kann. Allerdings nur mit Luftgewehren und nicht wie gewohnt mit Kleinkaliberwaffen. Der Schießmeister der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Lintorf 1464, Uwe Adrian, hat gemeinsam mit Dieter Maier, Werner Bach, Walter Nollen und Udo Wolff den Schießstand in den vergangenen Tagen umgebaut. Jetzt kann am Möschesonntag der Gästekönig mit dem Luftgewehr ermittelt werden, eine Woche später dann die Bruderschaftsmajestäten.