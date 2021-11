St. Peter und Paul Ratingen : Hälfte des Kirchenvorstands neu gewählt

RATINGEN In St. Peter und Paul sind die Vorstandsmitglieder unter anderem für die Finanz- und Vermögensverwaltung zuständig. Das Gremium tagt alle vier bis sechs Wochen.

Sie haben nicht nur Gottvertrauen, sie haben auch Vertrauen in die Männer und die Frauen, die sich zur Wahl des Kirchenvorstands in die Gotteshäuser oder zum Pfarrbüro bewegt haben – die Gemeindemitglieder der Pfarre St. Peter und Paul. 9716 Wahlberechtigte waren gerufen, 462 sind gekommen, 451 haben fehlerfrei gewählt und damit den halben neuen Kirchenvorstand bestimmt.

Bernd Jeuken, 65, ist gelernter Industrie-Elektromeister, inzwischen Rentner und neben anderen Beschäftigungen bereits seit 2012 Sicherheitsbeauftragter für die Gemeinde Herz Jesu. Joachim Jünke, 66 Jahre alt und Diplom-Rechtspfleger, schrieb in seinem Vorstellungs-Porträt, dass er mithelfen möchte, die wirtschaftlichen und personellen Voraussetzungen für ein vielfältiges Gemeindeleben nachhaltig zu sichern. Dr. Dirk Künzel war bereits im Pfarrgemeinderat von St. Jacobus, im Gemeindeausschuss von St. Peter und Paul und als Kommunionhelfer sowie als Lektor tätig. Seit 2009 gehört er dem Kirchenvorstand an. Künzel ist 51 Jahre alt und Jurist. Alfons Kuhles ist Landwirt und 60 Jahre alt. Er lebt mit Frau und zwei Kindern auf Gut Artzberg in Meiersberg und kann damit auf einen Betrieb verweisen, der seit mehreren Jahrhunderten von seiner Familie bewirtschaftet wird. Kuhles schreibt, dass er schon etliche Ehrenämter innegehabt habe – unter anderem war er Schöffe und in verschiedenen Funktionen bei berufsständischen Organisationen tätig.