Organistival in Ratingen : Freiraum mit Orgelmusik in St. Peter und Paul

Ratingen Beim vierten Freiraum des organistivals2021 am Freitag, 8. Oktober, um 20 Uhr begegnen sich in der Kirche St. Peter und Paul freie Schöpfungen aus alter und aus neuer Zeit.

Quasi in den Nächten der Schöpfungstage erklingt Johann Sebastian Bachs Partita über den Choral „Sei gegrüßet, Jesu gütig“ BWV 768. Ein frühes Bach-Werk von 1705, das die Variationstechnik in neuer Freiheit auslotete. Francesca Ajossa, seit 2020 als sechste Stipendiatin des Fördervereins Musica sacra in und um St. Peter und Paul tätig, sitzt am Emporenspieltisch von 1953. Die preisgekrönte Organistin hat mit 21 Jahren bereits ihren Master-Abschluss in der renommierten Orgelklasse von Ben van Oosten in Rotterdam absolviert und studiert Music Psychology an der University York und PhD Alte Musik bei Pieter van Dijk in Hamburg. Als „organ scholar“ bleibt sie noch bis September 2022 in Ratingen.