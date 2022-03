Kirche in Ratingen : Mitwirken in der Gemeinde erwünscht

Ratingen Mit rund einem Jahr Verspätung bereitet sich St. Peter und Paul auf die Wahl des Pfarrgemeinderats vor. Vier Jahre lang werden die gewählten Kandidaten das Leben in der Gemeinde aktiv mitgestalten.

Wie immer, wenn in den beiden letzten Jahren etwas länger als gewollt dauert, war es Corona. So auch bei der Wahl zum Pfarrgemeinderat (PGR). Sie sollte sich im vergangenen Jahr ereignen, wird aber erst in diesem stattfinden. Und zwar am 7. Und 8. Mai. Jetzt gibt es im kirchlichen Aushang erste offizielle Mitteilungen und die nächsten Pfarrnachrichten werden auch Klärendes bieten. Es können sogar noch Nachmeldungen eingehen – weitere Gemeindemitglieder können noch ihren Hut in den Ring werden. Bis 19. März sind Meldungen möglich, am 28. März wird die Liste veröffentlicht. So erklärt es jedenfalls Joachim Jünke vom Kirchenvorstand, der sich der Wahlvorbereitung angenommen hat.