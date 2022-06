St. Marien Krankenhaus Ratingen : Klinik informiert über Tabu-Thema

Ratingen Über Blasen- und Darmschwäche reden Betroffene nicht gern. Ein Infoabend soll aufklären und Hilfe anbieten. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Es ist paradox: Schätzungsweise 10 Millionen Menschen leiden in Deutschland unter Harn- oder Stuhlinkontinenz, aber die wenigsten sprechen darüber. Über die Hälfte der Betroffenen wendet sich nicht einmal an einen Arzt. Das ist fatal, denn unbehandelt verstärken sich die Inkontinenzbeschwerden – mit tiefgreifenden Folgen auf Alltag, Partnerschaft, Psyche und das soziale Leben. Dagegen hilft nur eins: Aufklären, dem Leiden das Tabu nehmen und es als das darzustellen, was es ist – eine Volkskrankheit mit vielen Gesichtern.